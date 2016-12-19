Чистка колодцев в Москве — это необходимое мероприятие, которое нужно проводить хотя бы раз в год. Мы проводим эффективную комплексную чистку и имеем большой опыт и необходимое техническое оснащение.

Колодец — сложное сооружение в инженерном плане и требует периодического обслуживания.

Особенно, если на него идет большая нагрузка, когда колодец участвует в системах водоснабжения о отопления. Если колодец не обслуживать, то со временем вода в нем потеряет свои полезные свойства и станет непригодной для употребления. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кольцо колодца ничем не закрыто от окружающей среды, когда нет навеса или не сооружен домик. Если в колодец проникают прямые солнечные лучи, то в скором времени внутри могут начать расти водоросли, на стенах колонны появляется мох. Растительная среда является благотворной средой для развития вредных бактерий. Кроме того, на стенах колодца образуется слой слизи, который так же насыщен вредными бактериями. На влажных стенах чуть выше уровня воды может появиться плесень, а в случае, если у человека аллергия на подобные микроорганизмы, то такое соседство может спровоцировать тяжелые состояния. Если в колодец по какой-либо причине попал органический мусор или в нем погибло животное, то чистку нужно провести незамедлительно, пока в процессе разложения в воде не образовались паразиты.